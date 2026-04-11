Banca Mps Candidature confronto acceso

Negli ultimi giorni si sono susseguite numerose discussioni e scambi di dichiarazioni riguardo alle candidature per il consiglio di amministrazione di Banca Mps. Le tensioni tra le diverse fazioni si sono fatte sentire, con confronti accesi e dichiarazioni pubbliche sui voti raccolti. Mercoledì sarà il giorno in cui si svolgerà l’assemblea dei soci, durante la quale verranno ufficialmente eletti i nuovi amministratori.

Ormai gli ultimi giorni di confronti, schermaglie, dichiarazioni di voti, poi mercoledì sarà il momento della verità per Banca Mps, con l’assemblea dei soci chiamata a scegliere i prossimi amministratori. Da una parte continua il road show dei candidati nella lista del cda, il presidente Nicola Maione e il candidato amministratore delegato Fabrizio Palermo. Secondo fonti finanziarie, nel corso dei colloqui è stata sottolineata la "centralità del piano industriale del gruppo Mps, che verrà attuato secondo le modalità già approvate dal consiglio di amministrazione, comunicate ufficialmente e sottoposte alla vigilanza". Un tema che era stato... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Banca Mps Candidature, confronto acceso Banca Mps vara l’intesa. Cda, nessuna esclusioneAlla fine, dopo l’aggiornamento della scorsa settimana, il consiglio d’amministrazione di Banca Mps ha trovato il compromesso sulle procedure di... Mps licenzia Lovaglio. Andrà a Palermo la guida della bancaA Siena, più che un consiglio di amministrazione, sembra andare in scena un conclave senza fumata bianca. Temi più discussi: Banca Mps Candidature, confronto acceso; Mps, caccia ai voti: scende in campo Delfin, la lista del consiglio sonda i grandi fondi; Mps, da Glass Lewis ok a Palermo, ma stop ai candidati di Caltagirone; Squid game in Mps e Banco Bpm: i candidati dei cda nel mirino dei grandi azionisti. Chi rischia il posto con la Legge Capitali. Mps, il cda scrive ai soci: «La nostra lista per il percorso di trasformazione della banca». Sfida aperta a Luigi LovaglioÈ arrivata anche la lettera agli azionisti presentata dalla lista del cda uscente che candida Fabrizio Palermo come futuro ceo e conferma Nicola Maione come presidente ... corriere.it Mps: banca presenta esposti alle Autorita' su lista PltFocus su tempi accettazione candidatura da parte di Lovaglio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Banca Monte dei Paschi ha presentato un esposto a Bce, Banca d'Italia e Consob sulla lista ... borsaitaliana.it Via libera di CONSOB e BCE alle candidature: gli azionisti di Monte dei Paschi chiamati a decidere governance e strategia in un clima di forti tensioni interne. - facebook.com facebook