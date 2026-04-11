Banca di Piacenza utile netto da 40,5 milioni

Sabato 11 aprile si è svolta l’assemblea della Banca di Piacenza, nella quale è stato approvato il bilancio dell’esercizio 2025. La riunione si è tenuta nella Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi e in altre sale collegate, con la partecipazione di circa mille Soci. L’azienda ha chiuso l’anno con un utile netto di 40,5 milioni di euro.

L’Assemblea della Banca di Piacenza – tenutasi sabato 11 aprile nella Sala Corrado Sforza Fogliani del PalabancaEventi (e nelle altre sale collegate) con la partecipazione di circa un migliaio di Soci – ha approvato il bilancio dell’esercizio 2025, che chiude con un utile netto di 40,5 milioni di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it L’utile della Banca di Piacenza passa in un anno da 34,5 a 40,5 milioni“Banca di Piacenza e i suoi territori”: proseguono gli incontri per illustrare in anteprima i risultati di bilancio 2025 dell’Istituto di credito... Banca Ifis chiude il 2025 con utile netto a 328 milioni: ai soci 129 milioniBanca Ifis archivia il 2025 con un utile netto consolidato in crescita a 328 milioni di euro che include gli effetti del primo consolidamento di...