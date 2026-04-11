Banca di Piacenza | balzo del 17% negli utili e record di solidità

L'assemblea dei soci della Banca di Piacenza si è tenuta sabato 11 aprile presso il PalabancaEventi, con circa mille partecipanti. Durante l'incontro, è stato approvato il bilancio d’esercizio 2025. Nei primi mesi dell’anno, la banca ha registrato un incremento del 17 per cento negli utili e ha raggiunto nuovi record di solidità patrimoniale.

L’assemblea dei soci della Banca di Piacenza, riunita sabato 11 aprile presso il PalabancaEventi con la presenza di circa mille partecipanti, ha dato il via libera al bilancio d’esercizio 2025. Il documento contabile segna una svolta storica per l’istituto piacentino, registrando un utile netto che ha raggiunto i 40,5 milioni di euro. Si tratta di un incremento del 17,38% rispetto ai 34,5 milioni prodotti nel 2024, stabilendo un primato assoluto per la gestione della banca. Solidità patrimoniale e flussi finanziari: i numeri del successo territoriale. La tenuta dell’ente si riflette in indicatori di stabilità che superano i parametri minimi richiesti dalle autorità di vigilanza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banca di Piacenza: balzo del 17% negli utili e record di solidità "Utili e masse da record. Confermata la solidità""Vedo crescenti sinergie sotto le ali del Leone", dice l’ad di Banca Generali, Gian Maria Mossa, indicando la prospettiva di una crescita delle... Leggi anche: Banca di Piacenza: crescono utili raccolta, impieghi e numero di soci