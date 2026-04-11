Bambino di un anno e mezzo cade dall' ultimo piano dalla finestra di casa a Civita Castellana

Un bambino di un anno e mezzo è rimasto coinvolto in un incidente domestico a Civita Castellana, quando è caduto dalla finestra del suo appartamento situato al secondo piano. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma i dettagli sulle condizioni di salute del piccolo non sono ancora stati resi noti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Un bambino di un anno e mezzo è caduto dalla finestra della propria abitazione: all'ultimo piano, il secondo. È successo nel centro di Civita Castellana, in via Di Corte, nel primo pomeriggio di sabato 11 aprile, intorno alle 15.L'allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto il.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Bambino di 2 anni cade dall'ultimo piano dalla finestra di casa a Civita CastellanaUn bambino di circa due anni è caduto dalla finestra della propria abitazione: all'ultimo piano, il terzo. Bambina di 2 anni cade dall'ultimo piano dalla finestra di casa a Civita CastellanaUna bambina di circa due anni è caduta dalla finestra della propria abitazione: all'ultimo piano, il terzo.