La Bakery Piacenza si appresta a disputare una partita importante contro il Legnano domenica 12 aprile alle 18 alla Soevis Arena di Castellanza. L’incontro è considerato una tappa fondamentale per cercare di migliorare la posizione in classifica e ottenere punti utili per la salvezza nei playout. La squadra si prepara con attenzione per questa sfida, che potrebbe avere ripercussioni sul proseguo della stagione.

La Bakery Piacenza si prepara a un impegno cruciale fuori casa domenica 12 aprile alle ore 18, quando affronterà il Legnano nella Soevis Arena di Castellanza. La sfida, valida per la 35esima giornata di Serie B Nazionale, vede i biancorossi impegnati in una lotta fondamentale per raggiungere la zona playout, contro una formazione ospite attualmente nona nel girone A. Obiettivi e strategia per il rilancio piacentino. Il cammino della squadra guidata da Salvemini passa attraverso una gestione rigorosa del ritmo e della tenuta difensiva. Dopo l’alternanza di risultati che ha la vittoria contro Fidenza e il passo falso subito davanti a Vicenza, l’obiettivo è chiaro: recuperare punti preziosi per mantenere vive le speranze di fine stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bakery in missione a Castellanza: serve il rilancio per i playout

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