Baia Zaiana aggredita dal cemento la battaglia del Wwf per la tutela dell' area | Compromessi non cancellano abusi edilizi

Un'area del Parco Nazionale del Gargano, nota come Baia Zaiana, è stata oggetto di interventi edilizi considerati non conformi alle normative vigenti. Il Wwf ha lanciato un appello per la tutela del luogo, chiedendo di ripristinare la legalità e di intervenire per la riqualificazione dell'area. La questione riguarda la presenza di costruzioni che, secondo l'associazione, rappresentano un abuso edilizio non cancellato da eventuali compromessi.

Un appello per ripristinare la legalità e riqualificare un patrimonio del Parco Nazionale del Gargano. A formularlo è il Wwf Foggia, che in una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e al Commissario del Parco, Raffaele Di Mauro, chiede misure urgenti per.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Peschici, SOS per Baia Zaiana: il WWF chiede il blocco degli abusiIl WWF di Foggia ha inviato una richiesta formale al presidente della Regione Puglia, Decaro, e al commissario del Parco nazionale del Gargano, Di...