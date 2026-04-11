Badminton le sorelle Stoeva e Christiansen Bøje conquistano i primi ori agli Europei

Alle prime ore di questa edizione degli Europei di badminton, sono stati assegnati i primi due titoli individuali. Le sorelle Stoeva hanno conquistato la medaglia d’oro nel doppio femminile, mentre la coppia composta da Christiansen e Bøje ha vinto nel doppio maschile. La competizione si sta svolgendo in una delle sedi designate, con le partite che continuano per determinare altri vincitori.

Doppio misto, finale Callum HemmingEstelle van Leeuwen (Inghilterra)-Mathias ChristiansenAlexandra Bøje (Danimarca) 19-21 14-21 Badminton verso un cambio di regolamento? Nuovo sistema di punteggio in fase di studio I fratelli Popov avanzano in doppio e in singolare. Le sorelle Stoeva in semifinale di doppio femminile agli Europei di badminton Conegliano ha sconfitto Milano per 3-2 (25-20; 25-27; 20-25; 27-25; 15-13) nella pirotecnica gara-1 che ha aperto la finale scudetto. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Badminton, le sorelle Stoeva e Christiansen/Bøje conquistano i primi ori agli Europei I fratelli Popov avanzano in doppio e in singolare. Le sorelle Stoeva in semifinale di doppio femminile agli Europei di badmintonContinuano gli Europei di badminton al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna. Badminton: agli Europei avanti danesi e le Stoeva. Italiani outIn archivio anche il martedì degli Europei di badminton che si stanno svolgendo al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna.