Avvocato segue una causa per 27 anni ma i clienti muoiono di vecchiaia | lui trascina gli eredi in tribunale per farsi pagare e vince in Cassazione

Un procedimento legale durato più di vent’anni ha coinvolto un avvocato che ha seguito una causa per quasi tre decenni. Durante questo lungo periodo, i clienti sono deceduti di vecchiaia e l’avvocato ha deciso di agire contro gli eredi per ottenere il pagamento delle parcelle. La causa è giunta fino alla Cassazione, dove l’avvocato ha ottenuto una sentenza favorevole.

Un processo talmente lungo da attraversare intere vite, con i clienti che nel frattempo sono deceduti e la causa che si è trascinata per oltre vent’anni fino a coinvolgere anche gli eredi. È quanto emerge dalla complessa storia riportata dall’edizione locale de Il Secolo XIX, nell’ambito di una causa civile di divisione giudiziale (ovvero quel procedimento in cui il giudice interviene per dividere un patrimonio quando gli eredi non riescono a trovare un accordo per dividerlo) avviata nel 1999 al Tribunale della Spezia, che ha finito per trasformarsi anche in un contenzioso sul compenso dell’avvocato, poi approdato fino alla Corte di Cassazione.🔗 Leggi su Open.online Causa infinita: l’avvocato combatte per 27 anni contro gli erediUn contenzioso giudiziario iniziato nel 1999 presso il Tribunale della Spezia ha portato l’avvocato Roberto Brozzo a rivolgersi alla Corte di... Processo lungo 20 anni, muoiono i clienti: la Cassazione riconosce il diritto al compenso dell’avvocatoUn processo durato così a lungo da superare la vita dei suoi protagonisti e trasformarsi in un caso emblematico di malagiustizia.