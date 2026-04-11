Un avvocato ha affermato che in un determinato luogo non si cerca la giustizia, ma solo la legge. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma l’11 aprile e si inserisce nel discorso più ampio sulla percezione della giustizia in Italia. Recentemente, il dibattito pubblico si è concentrato anche su un referendum che, di fatto, si è trasformato in un tema legato alla figura politica del momento.

“Lei pensava di trovare la giustizia qui dentro? Qui c’è soltanto la legge. Sono cose ben diverse”. Roma, 11 apr – In questi tempi si è parlato molto in Italia di (mala)giustizia, a causa del referendum purtroppo di fatto trasformatosi in un quesito personale sulla Meloni. E poi, lo confesso: sono da tempo un assoluto fanatico di film e serie tv del filone legal drama, a partire dal celebre franchise Law & Order. Quindi ero parecchio curioso, ma anche abbastanza scettico, quando Sky ha annunciato la stagione in sei episodi intitolata Avvocato Ligas. Una serie innovativa. Lo scetticismo francamente era poi accresciuto dal fatto che il ruolo del protagonista fosse stato affidato a Luca Argentero, modesto attore e modello giunto al successo grazie alla partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Avvocato Ligas, una serie sorprendente

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