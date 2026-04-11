Avis provinciale a Maranello la 65esima Assemblea annuale

Oggi, sabato 11 aprile, si è tenuta al Convention Center del Museo Ferrari di Maranello la 65ª Assemblea annuale di Avis Provinciale di Modena. L’evento ha coinvolto i delegati delle 48 Avis comunali ed equiparate della provincia, rappresentando il momento principale di confronto e indirizzo dell’associazione. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti provenienti da diverse località della provincia, riuniti per discutere questioni legate alle attività e alla gestione dell’associazione.

Si è svolta oggi, sabato 11 aprile, al Convention Center del Museo Ferrari di Maranello la 65ª Assemblea di Avis Provinciale di Modena, il principale momento di confronto e indirizzo dell’associazione che ha visto la partecipazione dei delegati delle 48 Avis comunali ed equiparate della provincia.🔗 Leggi su Modenatoday.it L'Avis Chieti chiama a raccolta i soci per l'assemblea annualeL'importanza di questa giornata, carica di intenso valore sociale e culturale, scaturisce dai numeri positivi che le varie relazioni pongono...