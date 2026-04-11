Avellino centrodestra verso il tracollo | la crisi è politica non di nomi

A poche settimane dalla scadenza per la presentazione delle liste alle prossime amministrative, si susseguono analisi sulla situazione del centrodestra ad Avellino. Un avvocato locale ha pubblicato un commento critico, definendo la crisi politica come il problema principale del blocco, piuttosto che le persone coinvolte. La discussione si focalizza sulla mancanza di unità e di strategia nel fronte politico, senza fare riferimenti specifici a singoli nomi.

A poche settimane dalla presentazione delle liste per il Comune di Avellino, l'avvocato Massimo Passaro firma un'analisi politica impietosa sullo stato del centrodestra cittadino. Una diagnosi che suona come un atto d'accusa interno: non mancano le risorse umane, manca la volontà di usarle.Nessun. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Centrodestra ad Avellino, confronto su quattro nomi per la guida della cittàLa delegazione dei partiti del Centrodestra ha ringraziato l’onorevole Angelo D’Agostino per il lavoro istruttorio svolto in questi giorni.

Nargi al centro: dialoghi e nomi per la candidatura unitaria nel centrodestra ad AvellinoAvellino, 6 febbraio 2026 – Si è svolto oggi il secondo tavolo di coalizione del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative del...

Temi più discussi: Il Centrodestra di Avellino cerca la quadra su nome e simbolo mentre la Lega incontra Festa; Comunali Avellino, per ora c'è (di nuovo) Gianluca Festa. Centrodestra diviso e Campo Largo in attesa; Avellino è di centrosinistra, il centrodestra sia unito o perderà ancora; Centrodestra diviso ad Avellino: niente accordo, due candidati in corsa.

Centrodestra, Iaverone rilancia l’impegno della Lega per il Governo di Piazza del PopoloPotrebbe essere convocato, nelle prossime ore, il quarto interpartitico del Centrodestra e a convocarlo potrebbe continuare ad essere il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Avellino. Ad ... irpiniaoggi.it

Avellino verso il voto, sul candidato sindaco è lite Martusciello-CirielliIl centrodestra verso il voto per le comunali ad Avellino va già in frantumi. Forza Italia spinge per la candidatura dell'ex sindaca Laura Nargi ma con la possibilità di rinunciare ai simboli di ... napoli.repubblica.it

IrpiniaTv. . : " " La Cgil denuncia: “Caos al comune di Avellino”. E parla di una gestione “poco trasparente” della commissaria Perrotta. #itv - facebook.com facebook