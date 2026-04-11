Avellino-Catanzaro stallo tattico allo 0-0 | le difese resistono

Nella partita tra Avellino e Catanzaro, nessuna rete è stata segnata, portando il punteggio allo 0-0. Le due squadre hanno mostrato una forte resistenza difensiva, impedendo agli attacchi di trovare la via del gol. La gara si è svolta sabato 11 aprile 2026 nello stadio, con entrambe le formazioni che hanno cercato di mettere pressione senza riuscirci.

Il pareggio senza reti tra Avellino e Catanzaro blocca il punteggio allo stadio mentre le squadre cercano la svolta in questo sabato 11 aprile 2026. La sfida, attualmente ferma sullo 0-0, vedrà i protagonisti tornare sotto le luci dello Studio giallorosso alle ore 20.30 per un approfondimento tecnico sul campo. Assetto tattico e scelte di panchina. Sul prato verde, la formazione dell’Avellino guidata da Ballardini vede in campo Iannarilli tra i pali, con la difesa schierata da Cancellotti, Simic, Enrici e Sala. Il centrocampo è presidiato da Sounas, Palmiero e Kumi, mentre Palumbo agisce davanti a una coppia d’attacco composta da Biasci e Russo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avellino-Catanzaro, stallo tattico allo 0-0: le difese resistono Avellino-Catanzaro: le probabili formazioniTempo di lettura: 2 minutiAllo stadio Partenio-Lombardi, l’Avellino si prepara ad affrontare il Catanzaro alle ore 17. Avellino-Catanzaro e Mantova-Avellino: scattano limitazioni per i tifosiTempo di lettura: < 1 minutoClima di massima attenzione in vista di Avellino–Catanzaro, in programma al Partenio-Lombardi, con le autorità che hanno...