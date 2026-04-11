Avellino-Catanzaro | le probabili formazioni

Oggi, allo stadio Partenio-Lombardi, si tiene la partita tra Avellino e Catanzaro, con inizio alle ore 17. Le due squadre scenderanno in campo per la sfida di campionato, con le probabili formazioni che si stanno definendo in queste ore. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti preziosi in questa fase della stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Allo stadio Partenio-Lombardi, l’ Avellino si prepara ad affrontare il Catanzaro alle ore 17.15 in una sfida delicata della 34ª giornata di Serie B. Non è un momento semplice per i biancoverdi, alle prese con diverse assenze pesanti: fuori gli infortunati Daffara, Milani e Sgarbi, oltre allo squalificato Izzo e al lungodegente Reale. Nonostante l’emergenza, però, arrivano anche segnali positivi. Tra i pali è pronto al ritorno Iannarilli, portiere protagonista della promozione nella scorsa stagione e titolare fino a ottobre. L’estremo difensore di Alatri è favorito su Sassi per difendere la porta irpina. In difesa, Simic ed Enrici formeranno la coppia centrale, mentre a centrocampo torna disponibile Palmiero, pronto a riprendere in mano le chiavi della regia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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La "PROBABILE FORMAZIONE" dei giallorossi per AVELLINO CATANZARO Alle ore 17.15 allo Stadio "Partenio-Adriano Lombardi" di Avellino, i giallorossi scenderanno in campo per la trentaquattresima gara stagionale della Serie BKT contro l'A - facebook.com facebook

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