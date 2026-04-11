Avellino-Catanzaro la partita

Nella partita tra Avellino e Catanzaro, le formazioni sono state schierate con il modulo 4-3-1-2. La squadra di casa ha scelto Iannarilli tra i pali, mentre in difesa hanno giocato Cancellotti, Simic, Enrici e Sala. A centrocampo sono stati schierati Sounas, Palmiero e Kumi, con Palumbo a supporto dell’attacco composto da Russo e Biasci. La partita si è svolta nel rispetto delle regole e senza particolari incidenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il tabellino. Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Enrici, Sala; Sounas, Palmiero, Kumi; Palumbo; Russo, Biasci. A disposizione: Pane, Sassi, Missori, Tutino, Pandolfi, Patierno, D’Andrea, Armellino, Le Borgne, Besaggio, Fontanarosa, Insigne, Favilli. All.: D. Ballardini. Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, F. Jack; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco; Liberali, Rispoli; Iemmello. A disposizione: Marietta, Borrelli, Esteves, Bash, Verrengia, Pompetti, Oudin, Buglio, Koffi, Ardizzone, Frosinini. All.: A. Aquilani. Arbitro: Paride Tremolada di Monza. Assistenti: Mattia Politi di Lecce e Andrea Bianchini di Perugia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino-Catanzaro, la partita Avellino-Catanzaro e Mantova-Avellino: scattano limitazioni per i tifosiTempo di lettura: < 1 minutoClima di massima attenzione in vista di Avellino–Catanzaro, in programma al Partenio-Lombardi, con le autorità che hanno... Catanzaro-Monza (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Partita tirata al Militare di CatanzaroUn successo nelle ultime 4 partite e il Monza di Bianco rischia di vedersi scivolare di mano la promozione diretta, ed è impegnato quest’oggi nella... Pre-Partita: Avellino - Catanzaro