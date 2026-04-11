Avellino-Catanzaro Aquilani analizza il pareggio | Abbiamo controllato il gioco

Dopo il pareggio tra Avellino e Catanzaro, l’allenatore del team calabrese ha commentato la partita in conferenza stampa. Ha evidenziato che la sua squadra ha mantenuto il controllo del gioco durante l’incontro e ha analizzato gli episodi che, a suo avviso, hanno avuto un ruolo importante nel risultato finale. L’allenatore ha anche fatto riferimento alle dinamiche della partita senza fare supposizioni sulle motivazioni di quanto accaduto sul campo.