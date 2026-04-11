Avellino-Catanzaro Aquilani analizza il pareggio | Abbiamo controllato il gioco
Dopo il pareggio tra Avellino e Catanzaro, l’allenatore del team calabrese ha commentato la partita in conferenza stampa. Ha evidenziato che la sua squadra ha mantenuto il controllo del gioco durante l’incontro e ha analizzato gli episodi che, a suo avviso, hanno avuto un ruolo importante nel risultato finale. L’allenatore ha anche fatto riferimento alle dinamiche della partita senza fare supposizioni sulle motivazioni di quanto accaduto sul campo.
Dopo il pareggio contro l’Avellino, l’allenatore del Catanzaro, Alberto Aquilani, ha analizzato la gara in conferenza stampa, soffermandosi soprattutto sull’andamento del match e sugli episodi decisivi.Aquilani ha respinto l’idea che il risultato penalizzi la sua squadra: “Pareggio stretto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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