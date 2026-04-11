automotive accordo per il rilancio alla dumarey

Un accordo è stato raggiunto presso la Dumarey, azienda con circa mille dipendenti distribuiti tra gli stabilimenti di Fauglia e San Piero a Grado. Si tratta di un passaggio rilevante nel settore automotive, coinvolgendo direttamente questa realtà industriale e le sue attività. La notizia riguarda una fase di rilancio per l'azienda, che opera nel settore della produzione automobilistica.

Un accordo importante nel settore dell’automotive alla Dumarey di Fauglia e San Piero a Grado, azienda da circa mille dipendenti nei due stabilimenti. Un accordo per il rilancio siglato da Regione, sindacati e azienda. La Fiom-Cgil di Pisa il risultato raggiunto ritenendolo "uno strumento necessario per garantire una protezione sociale e occupazionale alle lavoratrici e ai lavoratori in una fase estremamente delicata". "Non siamo di fronte a una crisi aziendale isolata, ma a una crisi strutturale dell’intero settore automotive che sta investendo l’Europa e in particolare la filiera della componentistica italiana – spiega Fiom –. Una filiera fortemente integrata con i grandi gruppi industriali, in particolare tedeschi, che oggi stanno ridefinendo le proprie strategie industriali e produttive". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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