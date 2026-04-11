Auto esce di strada a Carniglia di Bedonia conducente incastrato | grave in ospedale

Un incidente stradale si è verificato poco prima delle 7 di sabato 11 aprile in località Carniglia, nel comune di Bedonia. Un'auto è uscita di strada e il conducente è rimasto incastrato all’interno del veicolo. Soccorritori sono intervenuti sul posto per estrarlo e trasportarlo in ospedale a causa delle condizioni considerate gravi. Sul luogo dell’incidente sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi.

Un grave incidente stradale si è verificato poco prima delle ore 7 di sabato 11 aprile in località Carniglia, nel comune di Bedonia. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita fuori strada, mentre stava percorrendo la strada. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Auto esce di strada, conducente incastrato: trasportato in elisoccorso al MaggioreÈ stato trasportato in elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma il conducente dell'auto che nel tardo pomeriggio di martedì 7 aprile è uscita di... Cortina, auto esce di strada, sfonda la staccionata e piomba su una casa dopo un volo di quattro metri: conducente incastratoCORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Mattinata movimentata domenica 15 marzo in una zona residenziale di Cortina a causa di un incidente che ha visto...