Auto contro trattore all' incrocio | coppia di anziani in ospedale
Un incidente si è verificato a Massanzago, nel Camposampierese, coinvolgendo un'auto e un trattore lungo un incrocio rurale. La collisione ha provocato il ricovero di una coppia di anziani, rimasti feriti nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.
Ancora un grave incidente lungo le strade del Camposampierese. Questa volta l'emergenza è scattata a Massanzago in piena campagna. Oggi 11 aprile alle 17 si sono scontrati un'auto e un trattore con botte al traino. L'impatto è avvenuto all'incrocio tra via Cavinazzo e via Marconi. Il bilancio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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