Auto contro trattore all' incrocio | coppia di anziani in ospedale

Un incidente si è verificato a Massanzago, nel Camposampierese, coinvolgendo un'auto e un trattore lungo un incrocio rurale. La collisione ha provocato il ricovero di una coppia di anziani, rimasti feriti nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.