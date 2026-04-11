Aulla | tra rimedi naturali e coaching mentale due appuntamenti top

Venerdì 10 aprile 2026 ad Aulla si svolgeranno due eventi nel pomeriggio, dedicati al benessere personale. Il primo sarà un incontro sui rimedi naturali, mentre il secondo riguarderà tecniche di coaching mentale. Entrambi gli appuntamenti offriranno spazi di confronto e approfondimento su pratiche legate alla salute e alla crescita individuale. La giornata si rivolge a chi desidera conoscere strumenti alternativi e pratici per migliorare il proprio equilibrio.

Il pomeriggio di venerdì 10 aprile 2026 ad Aulla si trasformerà in un momento di approfondimento per il benessere individuale, con due appuntamenti distinti che vedranno protagonisti la salute naturale e la crescita mentale. La giornata inizierà alle ore 14.30 presso la biblioteca Salucci, dove il dottor Vincenzo Valesi presenterà la versione aggiornata e ampliata del suo volume dedicato ai rimedi naturali per il medico di famiglia, mentre nel tardo pomeriggio, verso le 17.30, l’attenzione si sposterà verso l’Abbazia di San Caprasio per l’incontro con il mental coach Matteo Cupini. Tra scienza della natura e gestione della mente: un programma per la comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aulla: tra rimedi naturali e coaching mentale, due appuntamenti top I rimedi naturali per contrastare l’allergia a polline e acariQuando le temperature diventano più miti, fare una passeggiata al parco o aprire le finestre dovrebbe essere un piacere. Singhiozzo: cause, rimedi naturali e farmacologici per alleviare il disturboUn disturbo comune, spesso innocuo, come il singhiozzo può nascondere problematiche più serie, che vanno da semplici irritazioni del nervo frenico a...