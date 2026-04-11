Attivisti di Tumulto pride contro evento di Futuro Nazionale | bloccati forze dell’ordine

Attivisti appartenenti al gruppo “Tumulto pride” hanno tentato di accedere a un evento organizzato da Futuro Nazionale. Le forze dell’ordine sono intervenute per impedire l’ingresso ai contestatori, bloccandoli prima che potessero entrare nel locale. La situazione si è sviluppata nel corso della giornata, con i manifestanti che hanno cercato di superare i controlli delle forze dell’ordine. Nessuna altra informazione sui motivi della protesta o sui dettagli dell’evento è stata resa nota.

VERONA, 11 APR – Momenti di tensione a San Martino Buon Albergo (Verona) durante la presentazione del progetto di Futuro Nazionale con l’eurodeputato e fondatore del partito, Roberto Vannacci. Le forze dell’ordine hanno bloccato alcuni contestatori che cercavano di entrare nel locale dove era previsto l’evento, con la protesta degli attivisti di “Tumulto pride”. Già nei giorni scorsi la rete Rainbow Verona, che riunisce sigle della sinistra radicale, aveva lanciato un boicottaggio, chiedendo al locale di annullare l’evento. “Adesso intoneranno ‘Bella ciao’ e suoneranno il flauto, perché più di tanto non riescono a fare”, ha commentato Vannacci: “I signori sono venuti qua per disturbare, non per insegnare qualcosa.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Attivisti di “Tumulto pride” contro evento di Futuro Nazionale: bloccati forze dell’ordine Proteste contro l’America’s Cup a Bagnoli, tensione attivisti-forze dell’ordine: agente ferito – VideoPentole, coperchi, fischietti e cori all’indirizzo del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Istituzioni, Chiesa e Forze dell'ordine unite contro l'usura: a Torchiarolo un presidio di prevenzioneNasce lo sportello anti-usura: iniziativa che offre un supporto concreto a chi si trova in difficoltà economiche, puntando a intervenire prima che i...