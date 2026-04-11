Attivisti di Tumulto pride contro evento di Futuro Nazionale | bloccati da forze dell’ordine

Le forze dell'ordine hanno impedito a un gruppo di attivisti di “Tumulto pride” di accedere a un evento organizzato da Futuro Nazionale. I manifestanti avevano tentato di entrare nel locale dove si svolgeva la manifestazione, ma sono stati fermati prima di riuscire nella loro azione. La polizia ha mantenuto la situazione sotto controllo, impedendo momenti di tensione tra i partecipanti e i contestatori.

VERONA, 11 APR – Momenti di tensione a San Martino Buon Albergo (Verona) durante la presentazione del progetto di Futuro Nazionale con l’eurodeputato e fondatore del partito, Roberto Vannacci. Le forze dell’ordine hanno bloccato alcuni contestatori che cercavano di entrare nel locale dove era previsto l’evento, con la protesta degli attivisti di “Tumulto pride”. Già nei giorni scorsi la rete Rainbow Verona, che riunisce sigle della sinistra radicale, aveva lanciato un boicottaggio, chiedendo al locale di annullare l’evento. “Adesso intoneranno ‘Bella ciao’ e suoneranno il flauto, perché più di tanto non riescono a fare”, ha commentato Vannacci: “I signori sono venuti qua per disturbare, non per insegnare qualcosa.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Attivisti di “Tumulto pride” contro evento di Futuro Nazionale: bloccati da forze dell’ordine Attivisti di “Tumulto pride” contro evento di Futuro Nazionale: bloccati forze dell’ordineVERONA, 11 APR – Momenti di tensione a San Martino Buon Albergo (Verona) durante la presentazione del progetto di Futuro Nazionale con l’eurodeputato... Proteste contro l’America’s Cup a Bagnoli, tensione attivisti-forze dell’ordine: agente ferito – VideoPentole, coperchi, fischietti e cori all’indirizzo del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.