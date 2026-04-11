In una partita cruciale, Attila Junior-B-Chem si trova di fronte a Civitanova in una sfida che può determinare la posizione in classifica alla fine della regular season. La squadra ha dichiarato che una vittoria contro l’avversario avrebbe un valore significativo per la classifica generale. La partita si svolge in un momento decisivo per entrambe le formazioni, con obiettivi chiari di conquistare punti importanti.

"Vincere contro Civitanova sarebbe importante perché ci consegnerebbe il primo posto alla fine della regular season. Questo ci deve dare stimoli e motivazioni". Così Piero Coen, allenatore dell’ Attila Junior Basket di Porto Recanati, si prepara alla partita casalinga di oggi alle 21 contro la Virtus Civitanova, valevole per la 28ª giornata del campionato di serie B Interregionale. I portorecanatesi hanno consolidato il primo posto della classifica a 38 punti, grazie al successo 67-68 arrivato al fotofinish nel turno infrasettimanale in casa dell’Halley Matelica, seconda della classe. Adesso il testa a testa sarà contro i civitanovesi, a loro volta secondi con 34 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Attila Junior-B-Chem: il braccio di ferro

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#Oggicomeallora Colombe, uova e grigliate varie sono il passato. Ora tutti focalizzati sul big match di domani sera: contro l'Attila Junior Basket in palio c'è il primo posto. La presentazione del match https://vigorbasketmatelica.it/2026/04/07/halley-serata-di- - facebook.com facebook