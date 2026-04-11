Attenzione all’acqua nel microonde | può esplodere all’improvviso ma c’è un modo per evitarlo
Riscaldare acqua nel microonde può causare un fenomeno chiamato surriscaldamento, che avviene quando il liquido supera la temperatura di ebollizione senza formare bolle. Questo può portare a esplosioni improvvise, rappresentando un rischio durante l’utilizzo dell’apparecchio. È importante conoscere le tecniche corrette per evitare situazioni di pericolo e prevenire incidenti domestici legati a questa pratica.
Riscaldare l’acqua nel forno a microonde può innescare un fenomeno fisico pericoloso noto come surriscaldamento, che porta il liquido a superare la temperatura di ebollizione senza mostrare le classiche bolle in superficie. Questa condizione di instabilità termica rischia di causare un’ esplosione improvvisa di vapore bollente non appena il contenitore viene rimosso o quando si inserisce un oggetto al suo interno. Il pericolo non risiede nell’elettrodomestico in sé, ma nel modo in cui le onde elettromagnetiche interagiscono con le molecole d’acqua in assenza di punti di nucleazione. Quando l’acqua viene scaldata su un fornello, il calore si propaga dal basso verso l’alto, creando correnti convettive.🔗 Leggi su Cultweb.it
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