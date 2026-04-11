Attenzione al sito fake di Microsoft | diffonde un pericoloso malware

I ricercatori di Malwarebytes hanno scoperto un sito web falso che si presenta come il portale di supporto ufficiale di Microsoft. Questo sito, creato con l’intento di ingannare gli utenti, distribuisce un malware che può compromettere i dispositivi degli utenti. La pagina imitava fedelmente il design del sito legittimo, ma il suo scopo reale era diffondere software dannoso. Gli esperti hanno avvisato di stare attenti a eventuali link sospetti o richieste di download non ufficiali.

I ricercatori di Malwarebytes hanno individuato un sito web fraudolento che imita il portale di supporto di Microsoft. La pagina è costruita per sembrare autentica e propone un pulsante per scaricare un presunto aggiornamento a Windows 11 24H2. In realtà, il download non contiene alcun aggiornamento ufficiale, ma un infostealer progettato per sottrarre dati sensibili dal computer della vittima. L’inganno è particolarmente insidioso perché sfrutta la fiducia degli utenti verso gli aggiornamenti di sistema. Il sito malevolo, scritto principalmente in lingua francese, sembra rivolgersi soprattutto a utenti di quel paese, anche se la tecnica può essere facilmente adattata ad altre nazioni. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Attenzione al sito fake di Microsoft: diffonde un pericoloso malware Phishing oauth microsoft legata a distribuzione malwareoauth e phishing emergono come una combinazione pericolosa: una serie di attacchi mirati sfrutta la funzione di redirect di oauth per distribuire... Leggi anche: Malware Keenadu: cos'è e perché è tanto pericoloso Temi più discussi: Attenzione al sito fake di Microsoft: installa malware; Attenzione alla truffa della TARI; Attenzione a messaggi SMS ingannevoli: segnalata presunta truffa sul pagamento della TARI; Falsi avvisi Tari tramite sms - Attenzione!. Attenzione al sito fake di Microsoft: installa malwareAttraverso un sito di supporto simile a quello di Microsoft viene distribuito un falso aggiornamento di Windows 11 che installa un infostealer. punto-informatico.it Tessera sanitaria, attenzione alla nuova truffa digitale con siti fake che puntano ai dati personaliLa nuova campagna fraudolenta è stata segnalata dal Cert-AgID, il Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale, l’organismo che monitora le minacce informatiche rivolte a ... iodonna.it Nella diretta del Grande Fratello Vip di venerdì a catturare l’attenzione del pubblico non sono stati solo i concorrenti ma anche gli opinionisti. In particolare Selvaggia Lucarelli, protagonista dei suoi consueti cambi d’abito durante la puntata, ha sorpreso tutti co - facebook.com facebook Attenzione alla truffa "della ballerina" È in corso una campagna di #phishing su WhatsApp in cui gli utenti ricevono un messaggio apparentemente inviato da un contatto conosciuto e presente in rubrica, che invita a cliccare su un link per votare una bambina i x.com