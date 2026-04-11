Attenti al lupo | allarme che richiede interventi immediati Grossi | I cani da protezione per diminuire il rischio

Un allarme riguardante la presenza di lupi nei territori rurali ha portato a richieste di interventi urgenti. Un esperto ha suggerito l’uso di cani da protezione per ridurre il rischio di attacchi. Nel contesto di questa emergenza, si ricorda l’importanza di mantenere attenzione durante le attività nei boschi, anche con un riferimento alle parole di una celebre canzone che invita a vivere con cautela e fiducia.

“Anche se attraverso il bosco con l’aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo”. Le canzoni di Lucio Dalla, in un modo o nell’altro, sanno sempre essere contemporanee. “ Attenti al lupo “, pezzo cult degli anni ’90 dell’artista bolognese, da un paio di anni starà frullando come un rullo compressore nel cervello di tanti: negli ultimi anni l’allarme lupi in Lombardia e su tutta la Penisola emerge spesso tra le notizie di cronaca, entrando inevitabilmente anche nel dibattito politico. leggi anche. Nelle valli Video: Lupi sulle Orobie: le foto-trappole riprendono il primo branco bergamasco. La questione è ormai ricorrente da tempo. Poco più di un anno fa la Polizia Provinciale aveva rilevato in Bergamasca poco più di 20 esemplari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Cane Lupo Cecoslovacco a protezione del branco

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