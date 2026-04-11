Sabato 11 aprile 2026, i mercati energetici mondiali sono stati scossi da un’interruzione improvvisa delle attività presso la raffineria SATORP di Jubail, in Arabia Saudita. Questa raffineria rappresenta circa il 15% della produzione totale dell’azienda francese TotalEnergies, che ha deciso di sospendere temporaneamente le operazioni. La situazione ha generato preoccupazioni sulla disponibilità di carburanti e sui prezzi del petrolio a livello internazionale.

L’interruzione improvvisa delle attività presso la raffineria SATORP di Jubail, in Arabia Saudita, ha scosso i mercati energetici globali questo sabato 11 aprile 2026. La decisione è stata presa da TotalEnergies a seguito di violenti attacchi che hanno colpito le infrastrutture strategiche del complesso petrolchimico, costringendo il colosso francese alla sospensione immediata delle operazioni per garantire l’incolumità del personale e prevenire disastri ambientali legati ai danni subiti da condotte e serbatoi. Il blocco produttivo di TotalEnergies e l’impatto sui flussi globali. La paralisi operativa in Medio Oriente non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce in un quadro di instabilità geopolitica che sta colpendo diversi asset del gruppo francese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attacchi in Arabia Saudita: TotalEnergies ferma il 15% della produzione

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Import in calo dai Paesi dello Stretto di Hormuz (Arabia Saudita, Iraq, Kuwait, Iran, Emirati Arabi, Qatar, Bahrain, Oman) per le regioni del Centro: -23,9% tra 2024 e 2025 contro il -23,1% della media nazionale. Lo evidenzia un’analisi del Centro Studi Ta x.com