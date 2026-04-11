Atp Montecarlo la finale dei sogni | Sinner-Alcaraz Orari e dove vedere il match

Il torneo ATP di Montecarlo si avvia alla conclusione con la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La partita si svolgerà nel rispetto degli orari stabiliti e sarà visibile sulle piattaforme di diffusione ufficiali. Entrambi i giocatori sono protagonisti di questa tappa del circuito e si contendono il titolo del Masters 1000, con l’attenzione rivolta anche alla classifica mondiale.

Montecarlo, 11 aprile 2026 - La finale dei sogni. Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Il primo duello del 2026 fra i due dominatori del tennis mondiale mette in palio il titolo del Masters 1000 di Montecarlo, di cui lo spagnolo è il detentore, ma pure la vetta del ranking. In caso di successo infatti, l'azzurro si riprenderebbe la leadership, piazzando il sorpasso ai danni del rivale. Quella nel Principato sarà la nona finale tra l'italiano e l'iberico, la quarta in assoluto su terra rossa. Entrambi hanno concesso appena un set agli avversari nel corso del torneo. Sinner, che mai era arrivato fino allo conclusivo a Montecarlo nella propria carriera, è reduce dall'affermazione ai danni di Alexander Zverev, ko 6-1, 6-4, mentre Alcaraz in semifinale ha superato l'ostacolo Valentin Vacherot, battuto con un doppio 6-4.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atp Montecarlo, la finale dei sogni: Sinner-Alcaraz. Orari e dove vedere il match Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026: orario, programma in chiaro, streamingJannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 12 aprile (ore 15. Leggi anche: Montecarlo, quando gioca Sinner contro Alcaraz: orario e dove vedere la finale in tv, anche in chiaro