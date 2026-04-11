Atp Montecarlo 2026 Alcaraz batte Vacherot e trova Sinner in finale

Carlos Alcaraz ha battuto Vacherot e si è qualificato per la finale del Rolex Monte-Carlo Masters, il torneo di tennis maschile che si disputa sulla terra battuta. Nell’altro lato del tabellone, Jannik Sinner ha raggiunto la finale, confermando la propria presenza tra i migliori del torneo. La finale tra Alcaraz e Sinner si disputerà nel prossimo match, con un montepremi complessivo di 6 milioni di euro.

Come da pronostico sarà Carlos Alcaraz l’avversario di Jannik Sinner nella finale del ‘ Rolex Monte-Carlo Masters ‘, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rolex Monte-Carlo Masters (@rolexmontecarlomasters) Il tennista spagnolo, numero 1 del mondo e del tabellone nonché campione in carica, ha battuto in semifinale il monegasco Valentin Vacherot in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Nella prima finale del 2026 tra Alcaraz e Sinner in palio ci sarà non solo il trofeo del principato, ma anche il primato in classifica: in caso di successo, lo spagnolo si confermerà numero 1 del mondo; se vince Sinner, sarà l’azzurro a balzare al comando del ranking Atp.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Montecarlo 2026, Alcaraz batte Vacherot e trova Sinner in finale Leggi anche: ATP Montecarlo 2026, Sinner e Alcaraz ai quarti perdendo un set. Avanti Zverev, Vacherot sogna Leggi anche: Sinner-Zverev e Alcaraz-Vacherot oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orari semifinali, programma, streaming