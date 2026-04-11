Dal 13 al 19 aprile si svolgerà ad Monaco di Baviera il torneo di tennis sulla terra rossa. Tra i partecipanti principali ci sarà Alexander Zvevev, considerato il favorito del torneo. Cobolli e Darderi, invece, cercano di migliorare i risultati ottenuti nelle ultime competizioni. La manifestazione si svolge nel contesto della stagione sulla superficie rossa, con numerosi atleti pronti a confrontarsi sui campi tedeschi.

Dal 13 al 19 aprile, sulla terra rossa di Monaco di Baviera (Germania), la campagna sulla terra rossa proseguirà. Messa alle spalle la settimana dedicata al Masters1000 di Montecarlo, ci si tuffa nell’appuntamento bavarese col tedesco Alexander Zverev che dovrebbe essere il riferimento. Il n.3 del mondo non ha annunciato, allo stato attuale delle cose un possibile forfait per gli impegni nel Principato, per questo dovrebbe disputare il torneo di casa. Zverev è in cima all’entry-list a precedere l’americano Ben Shelton, il kazako Alexander Bublik e i due azzurri Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Per il romano e l’italo-argentino il torneo tedesco è un’opportunità per trovare quel feeling che nelle ultime settimane hanno un po’ smarrito.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Monaco 2026, Alexander Zvevev il riferimento. Cobolli e Darderi cercano riscatto

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