Atletica Sarzana | nuovo corso con Sergiampietri e focus sui giovani

Nella serata di ieri si è svolta l’assemblea sociale dell’Atletica Sarzana, durante la quale è stato eletto il nuovo presidente per il quadriennio 202629. La scelta ha portato all’insediamento di Francesco Sergiampietri alla guida dell’associazione, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani atleti. La riunione ha definito anche le linee guida future per lo sviluppo e la crescita della società.

L’Assemblea sociale dell’Atletica Sarzana, tenutasi nella serata di ieri, ha sancito un cambio di rotta per il prossimo quadriennio 202629 con l’elezione di Francesco Sergiampietri alla presidenza. Il nuovo vertice della società sportiva sarzanese subentra a Paolo Thermes, portando nel consiglio direttivo un profilo che coniuga competenze professionali nel settore assicurativo e impegno istituzionale come consigliere comunale nella città di Sarzana. Il nuovo assetto societario e la composizione del consiglio. La riorganizzazione interna dell’associazione si è concretizzata con la nomina di un gruppo di consiglieri destinati a supportare la gestione del prossimo periodo quadriennale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atletica Sarzana: nuovo corso con Sergiampietri e focus sui giovani Gomorra – Le Origini: focus sui giovani attori e sui primi anni della saga criminale napoletana. Anticipazioni sul cast.La serie televisiva “Gomorra – Le Origini” è al centro di un’ondata di attenzione mediatica, con che ne anticipa l’uscita attraverso una serie di... Milan Futuro, ora serve continuità dopo la vittoria di Verona: focus sui giovani rossoneriQualche ora prima di Milan-Lecce, un'altra squadra rossonera ha portato a casa un risultato importantissimo.