Domenica 12 aprile 2026 alle 21:00 si svolge la partita tra Athletic Bilbao e Villarreal, valida per la 31esima giornata di Liga. Le formazioni ufficiali sono state rese note, così come le quote e i pronostici del match. Athletic Bilbao, dopo una stagione caratterizzata da risultati deludenti, si presenta con l’obiettivo di risollevarsi, mentre Villarreal cerca di consolidare la propria posizione in classifica. La squadra basca ha accumulato 38 punti, lontano dai livelli delle stagioni precedenti.

Siamo alla giornata numero 31 di Liga e ormai l’Athletic Bilbao è rassegnato alla mediocrità di questa stagione: 38 punti in classifica sono davvero pochi, nelle coppe la squadra non è andata bene ed in generale la squadra della scorsa annata non si è praticamente mai vista. Domenica notte i Leones ospiteranno il Villarreal, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Athletic Bilbao-Villarreal (domenica 12 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Leones tornano a ruggire?

Athletic Bilbao-Villarreal (domenica 12 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Leones tornano a ruggire?Siamo alla giornata numero 31 di Liga e ormai l’Athletic Bilbao è rassegnato alla mediocrità di questa stagione: 38 punti in classifica sono davvero...

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