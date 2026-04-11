L'Atalanta si prepara ad affrontare le prossime partite con grande determinazione, con Davide Zappacosta che ha commentato l'energia del gruppo in vista di una sfida importante. La squadra si trova ormai vicina alla fase decisiva della competizione, dopo aver superato diverse tappe durante la stagione. L’atmosfera tra i giocatori è carica di tensione e concentrazione, mentre si avvicinano gli appuntamenti finali.

Il clima nell’ambiente nerazzurro è elettrico dopo la rincorsa che ha caratterizzato la stagione attuale, con Davide Zappacosta che sottolinea come il gruppo si sia meritato la possibilità di affrontare le fasi decisive del percorso agonistico. Il difensore ha riflettuto sulla traiettoria della squadra, evidenziando un gruppo capace di mantenere la rotta nonostante le difficoltà iniziali che hanno portato a perdere alcuni punti durante l’avvio del campionato. La forza dei numeri dietro la risalita nerazzurra. Analizzando l’andamento della squadra in questo 2026, emerge una realtà che va ben oltre la semplice fortuna del momento. Secondo quanto rilevato dal calciatore, il ritmo sostenuto che i nerazzurri stanno mantenendo è supportato da dati statistici che li collocano tra le squadre di vertice.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta, Zappacosta: il gruppo vola verso la Coppa decisiva

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