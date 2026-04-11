Atalanta-Juventus 0-1 pagelle | Boga 6,5 scelta vincente Carnesecchi 5,5 inoperoso

La Juventus ha conquistato una vittoria in trasferta contro l'Atalanta, grazie a un gol di Boga nella ripresa. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0. Il portiere dell'Atalanta ha subìto un gol senza molte occasioni di intervenire, mentre il giocatore della Juventus ha ricevuto una valutazione di 6,5. Boga è stato scelto come protagonista della partita con la sua rete decisiva.

La Juventus vince la gara in esterna contro l'Atalanta: a deciderla è stato un sigillo di Boga segnato nella seconda frazione di gioco. I bergamaschi hanno prodotto molto ma hanno capitalizzato poco, più cinici i bianconeri capaci di sfruttare al meglio la palla gol decisiva. Gli uomini di Palladino si allontanano ulteriormente dalla zona Champions, mentre i ragazzi di Spalletti si portano a due lunghezze dal Como in attesa che i lariani giochino contro l'Inter: la sfida è in programma domani sera. Di seguito le pagelle del match.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Atalanta-Juventus 0-1, pagelle: Boga (6,5) scelta vincente, Carnesecchi (5,5) inoperoso PAGELLE e TABELLINO Atalanta-Juventus 0-1: colpo Champions di Boga, fantasma YildizVoti, top e flop del match della ‘New Balance Arena’, valido per la 32° giornata del campionato di Serie A. Atalanta Juve 0-0 LIVE: Boga cerca Kalulu, esce Carnesecchi e chiude. Pericolosi i bianconeridi Andrea BargioneAtalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 2025/26...