Atalanta-Juventus 0-1 L' ex Boga firma il colpo Champions della Signora

La Juventus ha conquistato una vittoria importante a Bergamo, battendo l'Atalanta 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Boga, un ex giocatore che ha sfruttato un errore del portiere locale. La partita si è disputata alla New Balance Arena, con i bianconeri che sono riusciti a portare a casa i tre punti in vista delle ultime giornate di campionato.

Bergamo, 11 aprile 2026 - Colpaccio da Champions per la Juventus. I bianconeri espugnano la New Balance Arena di Bergamo, dove a decidere la sfida con l' Atalanta è uno degli ex campo, Boga, su gentile regalo di Carnesecchi. Grazie a questo preziosissimo 1-0, Madama sorpassa momentaneamente in classifica il Como, atteso dal duello con l' Inter, portandosi anche a -3 dal terzo posto occupato dal Milan. Spalletti non poteva festeggiare in miglior modo il rinnovo di contratto appena siglato. Le scelte degli allenatori . Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta-Juventus 0-1. L'ex Boga firma il colpo Champions della Signora PAGELLE e TABELLINO Atalanta-Juventus 0-1: colpo Champions di Boga, fantasma YildizVoti, top e flop del match della ‘New Balance Arena’, valido per la 32° giornata del campionato di Serie A. Leggi anche: Una notte da Signora. Boga riporta la Juventus nel paradiso Champions ATALANTA-JUVENTUS 3-0 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26