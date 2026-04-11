Atalanta Juve Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati Paolo Rossi e Andrea Bargione – VIDEO

Dopo la partita tra Atalanta e Juventus, il sito Juventusnews24 ha trasmesso un live post-gara con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Andrea Bargione. La discussione si è concentrata sull'incontro appena concluso, con commenti e analisi delle azioni salienti. La trasmissione è disponibile anche in formato video e ha coinvolto i commentatori nel commentare le fasi più rilevanti della sfida.

di Francesco Calabrò Atalanta Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo alla New Balance Arena contro l’ Atalanta quest’oggi, nella 32ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI ATALANTA JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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