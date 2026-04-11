Sabato 11 aprile 2026, il Gewiss Stadium si prepara ad accogliere la partita tra Atalanta e Juventus, un incontro che potrebbe determinare il destino in Champions League. Le due squadre si affrontano in una sfida cruciale per la classifica, con i tifosi pronti a seguire ogni azione di gioco. L’evento si svolge di sera, in un’atmosfera di grande attesa e tensione tra le due compagini.

Nella serata di oggi, sabato 11 aprile 2026, il sipario del grande calcio si alza sul prato del Gewiss Stadium (New Balance Arena) per quello che si preannuncia come il crocevia definitivo della stagione. Atalanta e Juventus si affrontano nel posticipo della 32esima giornata di Serie A, in una congiuntura tattica che profuma di dentro o fuori per l’accesso alla prossima Champions League. Con il Como rivelazione saldamente attestato al quarto posto, ma tallonato a una sola incollatura dalla rincorsa bianconera, il match di Bergamo assume i contorni di uno scontro diretto ad altissima tensione macroeconomica. Lo stato di forma: Spalletti sfida l’ascesa di Palladino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Atalanta-Juve, l’ora della verità: Bergamo decide il destino Champions

Champions League, l’ultima giornata del girone minuto per minuto: si decide il destino di Inter, Napoli, Juve e Atalanta – La classifica liveNAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund.

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Gasperini: "Contro la Juve tiferò Atalanta. Con Ranieri ci vedremo la prossima settimana" - facebook.com facebook

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