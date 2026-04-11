Atalanta Juve LIVE | l’avvicinamento al match della New Balance Arena le ultime sulle scelte di formazione

Alle porte della partita tra Atalanta e Juventus, si avvicinano i momenti di inizio con le formazioni ancora da definire. La sfida, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526, si svolgerà alla New Balance Arena. Le ultime notizie riguardano le scelte dei tecnici e le probabili staffette in campo. Seguiranno aggiornamenti sulla cronaca, il risultato e i dettagli della moviola.

di Marco Baridon Atalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Bergamo va in scena la sfida tra Atalanta e Juventus. Una gara che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà tra le altre il Como affrontare l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve: a fine primo tempo – PAGELLE. Atalanta Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Atalanta Juve: il pre-partita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve LIVE: l’avvicinamento al match della New Balance Arena, le ultime sulle scelte di formazione Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: l’avvicinamento al match della New Balance Arena, le ultime novità di formazionedi Marco BaridonAtalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 2025/26... Atalanta Juve LIVE: l’avvicinamento al match del Gewiss Stadium, le ultime sulle scelte di formazionedi Marco BaridonAtalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 2025/26 Questa...