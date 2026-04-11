Atalanta Juve LIVE | l’avvicinamento al match della New Balance Arena le scelte di Spalletti e Palladino

Alle 20:45 si gioca la partita tra Atalanta e Juventus alla New Balance Arena, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526. Le formazioni sono state annunciate da entrambi gli allenatori, con alcune modifiche rispetto alle precedenti uscite. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale su azioni, sostituzioni e risultato finale. La partita è molto attesa dai tifosi di entrambe le squadre, che sperano in una vittoria importante.

di Marco Baridon Atalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Bergamo va in scena la sfida tra Atalanta e Juventus. Una gara che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà tra le altre il Como affrontare l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve: a fine primo tempo – PAGELLE. Atalanta Juve 0-0: risultato e tabellino. Atalanta (3-5-2): Carnesecchi; Kolasinac, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Zalewski, de Roon, Ederson, Bernasconi; de Ketelaere, Krstovic.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve LIVE: l’avvicinamento al match della New Balance Arena, le scelte di Spalletti e Palladino Atalanta Juve LIVE: l’avvicinamento al match della New Balance Arena, le ultime sulle scelte di formazionedi Marco BaridonAtalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 2025/26 Questa... Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: l’avvicinamento al match della New Balance Arena, le ultime novità di formazionedi Marco BaridonAtalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 2025/26...