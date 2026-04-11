Atalanta Juve 0-1 LIVE | Thuram spreca che chance! Altra grande giocata di Holm

Nella partita tra Atalanta e Juventus, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526, la Juventus ha vinto 1-0. Thuram ha avuto una buona occasione, ma ha sbagliato lo tiro, mentre Holm ha messo in mostra un’azione interessante. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sulla moviola, il tabellino e i momenti salienti.

di Andrea Bargione Atalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Bergamo va in scena la sfida tra Atalanta e Juventus. Una gara che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà tra le altre il Como affrontare l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve 0-1: sintesi e moviola. 67? 64? AMMONITO ATALANTA – Cartellino giallo ai danni di de Ketelaere per proteste dopo un fallo di Zappacosta su Camvbiaso. 61? BIANCONERI PERICOLOSI! – La Juventus gioca bene al limite dell’area di rigore, bello scambio tra Boga, David e Cambiaso: chiude la difesa dell’Atalanta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve 0-1 LIVE: Thuram spreca, che chance! Altra grande giocata di Holm Juve Sassuolo 1-0 LIVE: Kalulu vicinissimo al gol! Grande giocata di Conceicaodi Andrea BargioneJuve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26... Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE: altra chance per i bianconeri, fase di gioco favorevolePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...