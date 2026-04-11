Atalanta Juve 0-1 LIVE | Scamacca pericoloso bianconeri attenti

Nella partita tra Atalanta e Juventus, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526, la Juventus ha vinto con un risultato di 1-0. Scamacca ha avuto una occasione per l'Atalanta, risultando pericoloso durante l'incontro, mentre la squadra bianconera ha mantenuto attenzione in difesa. La cronaca del match comprende sintesi, moviola e il tabellino ufficiale.

di Andrea Bargione Atalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Bergamo va in scena la sfida tra Atalanta e Juventus. Una gara che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà tra le altre il Como affrontare l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve 0-1: sintesi e moviola. 87? DOPPIA OCCASIONE DEA – Ci provano prima Djimsiti e Scamacca, la difesa bianconeri dice no! 85? CAMBIO ATALANTA – Fuori Zappacosta, dentro Bellanova. 83? AMMONITO JUVE – Altro cartellino giallo ai danni di Kostic, fallo su de Ketelaere.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve 0-1 LIVE: Scamacca pericoloso, bianconeri attenti Pagelle Atalanta Juve, i nerazzurri stendono i bianconeri! Scamacca, Sulemana e Pasalic decidono la sfida. I VOTICalciomercato, clamoroso retroscena: Mario Balotelli e James Rodriguez insieme? Ecco cosa è successo Mercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di... Leggi anche: Monaco Juve 0-0 LIVE: ci provano i francesi con Vanderson, bianconeri attenti