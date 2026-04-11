Atalanta Juve 0-0 LIVE | palo di Scalvini!

Nella partita valida per la 32ª giornata di Serie A 202526, Atalanta e Juventus si sono affrontate senza segnare, terminando sul punteggio di 0-0. La gara è stata caratterizzata da un legno colpito da Scalvini. La cronaca include dettagli sulla sintesi, moviola e tabellino del match, con aggiornamenti in tempo reale.

di Andrea Bargione Atalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Bergamo va in scena la sfida tra Atalanta e Juventus. Una gara che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà tra le altre il Como affrontare l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve 0-0: sintesi e moviola. 12? JUVE IN ATTACCO – I bianconeri provano a reagire subito con la palla in mezzo dalla rimessa laterale di Holm: respinge Carnesecchi. 8? PALO ATALANTA! – Spinge la Dea che va a caccia del gol del vantaggio: palla pericolosa nel cuore dell’area di rigore, stacca Scalvini di testa che sbatte sul palo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve 0-0 LIVE: palo di Scalvini! Conferenza stampa Scalvini post Atalanta Juve Coppa Italia: «Ecco cosa mi ha detto Perin prima del rigore»Osimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui. Diretta gol Serie A LIVE: Atalanta Udinese 0-1, palo di ScamaccaGoretzka esce allo scoperto sul futuro: «Dove giocherò nella prossima stagione? Voglio assolutamente questa cosa». Atalanta 3-0 Juventus | HIGHLIGHTS Coppa Italia