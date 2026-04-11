Atalanta Juve 0-0 LIVE | Kelly vicino al gol! Grande azione costruita da Yildiz

Nella partita valida per la 32ª giornata di Serie A 202526, Atalanta e Juventus hanno concluso senza reti. Durante il match, Kelly ha avuto una buona occasione per segnare, mentre Yildiz ha orchestrato un’azione importante per i padroni di casa. La partita si è svolta senza reti, con diverse occasioni da entrambe le squadre e moviola che ha analizzato alcune giocate chiave. Il risultato finale è uno 0-0.

di Andrea Bargione Atalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Bergamo va in scena la sfida tra Atalanta e Juventus. Una gara che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà tra le altre il Como affrontare l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve 0-0: sintesi e moviola. 32? OCCASIONE KELLY! – I bianconeri adesso si fanno pericolosi: bella azione di Yildiz che punta Scalvini e mette in porta per Kelly, il suo colpo di testa termina fuori. 30? TIRO THURAM! – Lavorano bene i bianconeri nei pressi dell’area di rigore della Juve, ci prova Thuram da fuori area e la palla termina alta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve 0-0 LIVE: Kelly vicino al gol! Grande azione costruita da Yildiz Juve Galatasaray 0-0 LIVE: Yildiz vicino al gol!di Marco BaridonJuve Galatasaray LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il ritorno dei playoff di Champions... Juve Benfica LIVE 0-0: Yildiz vicino al gol! Ma che palla di Locatelli!!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...