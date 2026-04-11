Atalanta Juve 0-0 LIVE | bianconeri che lavorano bene sull’asse Locatelli Kalulu

Nella partita tra Atalanta e Juventus valida per la 32ª giornata di Serie A 202526, il risultato finale è stato 0-0. La gara si è svolta con i bianconeri che hanno lavorato bene lungo l’asse tra Locatelli e Kalulu. Sono stati analizzati moviola e tabellino durante la trasmissione in diretta, con aggiornamenti sugli sviluppi della partita.

di Andrea Bargione Atalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Bergamo va in scena la sfida tra Atalanta e Juventus. Una gara che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà tra le altre il Como affrontare l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve 0-0: sintesi e moviola. 24? CHE PALLA DI LOCATELLI! – Grandissima palla di Manuel Locatelli in profondità per l’inserimento di Kalulu: chiude la difesa della Dea. 21? PREME L’ATALANTA – Dea che va vicino al gol ancora con Scalvini, Zalewski e De Keteleare: resiste la difesa bianconera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve 0-0 LIVE: bianconeri che lavorano bene sull’asse Locatelli Kalulu Juve Lazio 1-2 LIVE: Locatelli pericolosissimo, corner per i bianconeri!Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Juve Pisa 2-0 LIVE: raddoppiano i bianconeri con Thuram! Pochi istanti prima palo di LocatelliCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!».