Nella gara di quarti di finale di Europa League, la squadra inglese ha battuto il Bologna con un punteggio di 3-1. La partita si è svolta tra le mura del club italiano, che si è trovato in svantaggio già nel primo tempo. La formazione inglese ha segnato altri due gol nel secondo tempo, consolidando il risultato e qualificandosi per le semifinali.

"> Aston Villa Domina Bologna nella Loro Semifinale di Europa League. BOLOGNA, ITALIA – APRILE 09: Ollie Watkins segna il secondo gol dell’Aston Villa durante l’andata dei quarti di finale di UEFA Europa League 202526 tra Bologna FC 1909 e Aston Villa FC, disputata allo Stadio Renato Dall’Ara il 9 aprile 2026. (Foto di Alessandro SabattiniGetty Images) L’Aston Villa ha avuto la meglio sul Bologna con un deciso 3-1 nell’andata dei quarti di finale di Europa League, infliggendo così un duro colpo ai padroni di casa. Bologna, che era reduce dall’eccellente eliminazione della Roma nell’ultimo turno, ha dovuto far fronte a una serie di assenze, tra cui il difensore Martin Vitik, squalificato, e diversi infortunati, tra cui Lukasz Skorupski e Charalampos Lykogiannis. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Aston Villa infligge una sconfitta al Bologna: 1-3 nei quarti di finale.

Leggi anche: Cambiaghi nei supplementari regala al Bologna i quarti con l’Aston Villa: Roma eliminata

Europa League, definiti i Quarti: Bologna-Aston Villa è il big matchIl quadro dei Quarti di Finale di Europa League 2025/26 è ufficialmente completo: il Bologna di Vincenzo Italiano sarà l’unica rappresentante...

Aston Villa x Hanging Tree #astonvilla #hangingtree #bologna #edit

Si parla di: Il PSG supera 2-0 il Liverpool nell'andata dei quarti di Champions ma quanti rimpianti per i francesi.

Aston Villa infligge una sconfitta al Bologna: 1-3 nei quarti di finale.BOLOGNA, ITALIA – APRILE 09: Ollie Watkins segna il secondo gol dell’Aston Villa durante l’andata dei quarti di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Bologna FC 1909 e Aston Villa FC, disputata ... napolipiu.com

Bologna-Aston Villa 1-3: doppietta di Watkins, punizione pesante per i rossoblùDiretta Bologna-Aston Villa del 9 aprile 2026: rossoblù sotto prima dell'intervallo dopo il gol annullato a Castro, nella ripresa raddoppio di Watkins, accorcia Rowe nel finale ma Watkins punisce nuov ... calciomagazine.net