A Asti, nel cortile del Complesso del Michelerio, si svolge sabato 11 aprile una manifestazione dedicata al collezionismo di figurine. Quest’anno, l’evento si concentra anche sulla lotta contro il bullismo, con iniziative e momenti di sensibilizzazione rivolti ai partecipanti. La manifestazione coinvolge appassionati di figurine di diverse età e mira a unire il piacere del collezionismo con temi di attualità.

Ad Asti, presso il cortile del Complesso del Michelerio, si apre questo sabato 11 aprile la manifestazione dedicata al collezionismo che quest’anno pone l’accento sulla sensibilizzazione contro il bullismo. L’evento, organizzato dalla Organizzazione Culturale di Volontariato Collezionisti sotto la guida di Andrea Morando, vede coinvolti espositori da tutta Italia e dall’estero, unendo la passione per il materiale cartaceo sportivo a una profonda utilità sociale e territoriale. Un legame indissolubile tra collezionismo, solidarietà e identità locale. La Giornata delle Figurine non si limita alla semplice esposizione di oggetti rari, ma si è strutturata come un motore economico e sociale per l’area astigiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti, figurine e solidarietà: collezionismo contro il bullismo

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«Spero di riabbracciare tante persone. Tornerò anche il 12 aprile: con Riccardo Costa e il circolo Vertigo stiamo organizzando un doppio incontro per il pubblico di Asti» - facebook.com facebook

VINITALY: #Asti Docg vino dell'anno 2026! Dal 12 al 15 aprile 2026 la Regione #Piemonte è a Verona con uno spazio dedicato ai vini, alle imprese e alle eccellenze del territorio regione.piemonte.it/web/pinforma/n… @vinitalyclub x.com