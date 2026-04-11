Aster Coop la Fit Cisl plaude all' accordo | Buste paga più pesanti e nuove tutele per i lavoratori

Recentemente è stato siglato un accordo sulla piattaforma logistica di Cesena, che ha portato a miglioramenti nelle condizioni economiche e nelle tutele per i lavoratori. La Fit Cisl ha espresso soddisfazione per questa intesa, sottolineando come rappresenti la conclusione di un periodo di conflitti e l’avvio di un percorso caratterizzato da stabilità e rispetto. La firma si inserisce in un contesto di attenzione alle condizioni dei dipendenti e alla loro tutela.

“La firma apposta nei giorni scorsi sul verbale di accordo per la piattaforma logistica di Cesena non rappresenta solo la fine di una stagione di duri conflitti, ma l'inizio di un nuovo percorso fatto di certezze economiche e rispetto. Per la Fit Cisl, rappresentata da Maria Antonietta D’Apolito.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Buste paga più pesanti ad Aragona: il Comune in dissesto aumenta le ore ai dipendenti