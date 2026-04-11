Assicurazioni il decalogo per difendersi dalle truffe | che cos’è il Rui e come fare pagamenti sicuri

Roma, 11 aprile 2026 – In risposta alle crescenti truffe nel settore assicurativo, è stato pubblicato un decalogo con consigli pratici per evitare rischi. La guida, elaborata da un esperto della polizia locale di Verona, spiega cosa sia il Registro Unico degli Intermediari (RUI) e illustra le modalità di pagamento più sicure per le polizze. Le raccomandazioni puntano a tutelare i consumatori da pratiche fraudolente e a promuovere un utilizzo consapevole dei servizi assicurativi.

Roma, 11 aprile 2026 - Truffe assicurative, come difendersi? Ecco il decalogo di Giambattista Cavalli, responsabile del laboratorio analisi documentale della polizia locale di Verona. 1. Attenti ai social. In primo piano c’è sempre la grande attenzione da prestare alle nostre azioni via social. Mette in guardia l’esperto: mai fidarsi quando ci vengono proposti preventivi o trattative solo su WhatsApp o Facebook. E dobbiamo insospettirci subito anche quando chi ci propone il contratto non ha una casella di posta elettronica certificata (Pec). 2. Occhio al prezzo. Andando sul prezzo, il primo motivo che spinge i consumatori a cercare soluzioni online. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assicurazioni, il decalogo per difendersi dalle truffe: che cos’è il Rui e come fare pagamenti sicuri Carte clonate e conti svuotati in pochi secondi: il dispositivo per difendersi dalle truffeCesena, 10 febbraio 2026 – Le nuove tendenze delle truffe corrono lungo le invisibili autostrade tecnologiche. Acquisti online: i consigli per difendersi dalle truffe digitaliDalla verifica dei siti ai pagamenti protetti: le regole fondamentali per evitare frodi negli acquisti online. Si parla di: Caro carburante e voli cancellati, cosa sapere e come possono tutelarsi i viaggiatori. Assicurazioni, il decalogo per difendersi dalle truffe: che cos’è il Rui e come fare pagamenti sicuriGiambattista Cavalli, responsabile del laboratorio analisi documentale della polizia locale di Verona: Attenzione a inviare documenti via WhatsApp, potrebbero poi essere utilizzati illecitamente per ... quotidiano.net Medici e Assicurazioni. L’importanza di non fare gli struzzi. Un decalogo per salvarsiDal massimale alla franchigia, e ancora dalla retroattività e garanzia postuma fino alle spese legali e al premio. Dieci punti per fare chiarezza e firmare consapevolmente polizze che non abbiano ... quotidianosanita.it