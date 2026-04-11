Assemblea Aido in città Oltre 10mila i volontari Si guarda alle giovane leve

Nella città si è svolta l'assemblea dell’Aido, associazione di volontariato che conta oltre 10.000 iscritti. Nei giorni scorsi si è tenuta la prima donazione a cuore fermo controllata della storia dell’ospedale locale, con il prelievo di fegato e reni effettuato grazie alla collaborazione del team mobile dell’Asst Niguarda. L’evento ha coinvolto anche i giovani, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni.

A poche settimane dall’eccezionale, è il caso di dirlo, prima donazione a cuore fermo controllata della storia dell’ ospedale di Sondrio, con il prelievo di fegato e reni, grazie al supporto del team mobile dell’Asst Niguarda stamane a partire dalle 9.30 nel Salone dell’Oratorio Beata Vergine del Rosario (sito in Largo Stella 3 a Sondrio) la cultura del dono torna in primo piano con l’ Assemblea ordinaria intermedia della Sezione provinciale Sondrio di Aido ODV. Dieci Gruppi intercomunali, 10.712 soci, quattro prelievi multiorgano e 174 cornee donate nel corso dello scorso anno: in numeri è stato questo il 2025 dell’associazione presieduta a livello provinciale da Ornella Foppoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assemblea Aido in città. Oltre 10mila i volontari. Si guarda alle giovane leve Calolziocorte, Marinai in assemblea: votati direttivo e bilancio. Presto la camminata con l'AidoLa casa delle associazioni di corso Dante ha ospitato l’assemblea annuale dei soci del Gruppo Marinai di Calolziocorte, presieduta dal presidente... Furto in gioielleria, sparisce un bottino da oltre 10mila euro: si indagaLe dinamiche del colpo sono simili a quelle altri episodi avvenuti qualche mese fa in altri negozi del centro commerciale di Trento Ammonta a oltre... Argomenti più discussi: Assemblea Aido in città. Oltre 10mila i volontari. Si guarda alle giovane leve; Donazioni, Avis e Aido in assemblea: esercizio di cittadinanza attiva; Calolziocorte, Marinai in assemblea: votati direttivo e bilancio. Presto la camminata con l'Aido. Assemblea Aido in città. Oltre 10mila i volontari. Si guarda alle giovane leveL’associazione conta dieci Gruppi intercomunali in provincia di Sondrio. Sono stati eseguiti quattro prelievi multiorgano, 174 le cornee donate. ilgiorno.it AIDO Sondrio: convocata l’Assemblea Ordinaria Intermedia Provinciale l’11 aprile 2026 #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook