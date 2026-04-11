Nella serata di ieri, venerdì 10 aprile 2026, su Rai1 Dalla Strada al Palco Special interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene.000 spettatori pari al % e Oltre il Paradiso.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Aquaman e il regno perduto incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 La casa di Ninetta segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 MasterChef ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 10 Aprile 2026

Ascolti TV | Venerdì 3 Aprile 2026Nella serata di ieri, venerdì 3 aprile 2026, su Rai1 Rito della Via Crucis interessa .

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[Friday 10th April 2026] Start Your Day With Prayer Spiritual Prayer By Apostle Joshua Selman

Temi più discussi: Ascolti tv ieri venerdì 3 aprile chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Via Crucis, Quarto Grado e Crozza; Ascolti tv ieri (3 aprile): La Via Crucis batte il Grande Fratello Vip, il reality crolla ma recupera in seconda serata; Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 10 Aprile, in prima serata; Ascolti tv, chi ha vinto la sfida di ieri sera venerdì 3 aprile?.

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Boom d’ascolti per Bisio nei panni dello sbirro Benassi: cinema in festa in Appennino x.com

Uno Sbirro in Appennino fa il boom di ascolti tv al debutto. Claudio Bisio debutta con il 24% di share con più di 4 milioni di telespettatori. Un successo meritato soprattutto per il suo gradito ritorno di attore in tv. Simpatico e poliedrico in tutte le occasioni. Un p - facebook.com facebook