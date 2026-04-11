I dati Auditel della prima serata del 11 aprile 2026 mostrano le percentuali di share e il numero di spettatori di diversi programmi trasmessi. Le rilevazioni ufficiali sono state pubblicate questa mattina, fornendo un quadro dettagliato delle preferenze del pubblico durante la serata. I dati rappresentano le cifre precise di ascolto relative alle principali trasmissioni andate in onda.

Ascolti TV 11 Aprile 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di sabato 11 aprile 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 11 Aprile 2026: i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 11 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 11 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 11 Febbraio 2026.

Ascolti TV 11 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 11 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 11 Marzo 2026.